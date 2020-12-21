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Строительство Строительство и недвижимость

На реконструкцию набережной в Автозаводском районе Тольятти выделили 855 млн рублей

ТОЛЬЯТТИ. 21 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ГКУ Самарской области "Управление капитального строительства" объявило электронный аукцион на проектирование и реконструкцию набережной Автозаводского района Тольятти. Сумма контракта составляет 855,1 млн рублей.

Согласно госконтракту, подрядчик должен будет выполнить подготовительные работы, инженерную подготовку и защиту территории, произвести устройство фундаментов и оснований, возвести несущие и наружные ограждающие конструкции, сети канализации и водоснабжения. Предусмотрены и другие виды работ. На эти цели планируется привлечь средства регионального бюджета.

Действие контракта завершится в декабре 2023 года.

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