Самарец, бросивший гранату в судью, отрицает вину

В понедельник, 21 декабря, в Самарском областном суде состоялось первое заседание по уголовному дела Алексея Балакирева.

Напомним, мужчину задержали 27 июля 2020 г. после того, как он бросил гранату в жену и двух полицейских. Потерпевшая Елена Балакирева и два стража порядка - Максим Пименов и Анатолий Солдатов - на слушание не явились, объяснив это загруженностью на работе.

Гособвинитель Александр Бритвин огласил выводы, к которым пришло следствие: нетрезвый Алексей Балакирев пришел к жене Елене. Супруги к тому моменту еще не оформили развод, но жили раздельно. Елена Балакирева работала судьей в Шестом кассационном суде, Алексей Балакирев неофициально зарабатывал на жизнь резьбой по дереву. Что именно стало причиной конфликта, пока не ясно, следствие предполагает, что ревность. Алексей Балакирев, направляясь к жене, взял с собой две боевые гранаты Ф-1. Разговор, видимо, сразу пошел на повышенных тонах, потому что входная дверь квартиры так и осталась открытой, а соседи вызвали полицию. Алексей Балакирев прошел на кухню, там он попытался взорвать гранату, но чека не поддалась, тогда он ударил жену. В этот момент в квартиру вошли полицейские, которых вызвали соседи. Алексей, по версии следствия, после этого метнул гранату в коридор, где в то время стояли его жена и один из стражей порядка. Граната вылетела за дверь, один полицейский в это время прикрыл ее, спасаясь от взрыва, второй закрыл собой женщину от взрывной волны. Это, вероятно, и спасло им жизни. Потерпевшие получили травмы головы, но эксперты признали их легким вредом здоровью.

Алексею Балакиреву в итоге обвинение предъявили по трем статьям: покушение на убийство, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконные приобретение, хранение или ношение взрывных устройств.

Мужчина не признал вины и заявил, что никакого расследования на самом деле не было. В разговоре с защитником он возмущался, что его сделали во всем виноватым, хотя на самом деле он ни при чем.

Версию Алексея Балакирева услышать можно будет лишь в конце судебного следствия. А вот потерпевших и часть свидетелей допросить планируют уже в следующем заседании, которое назначено на 28 декабря.