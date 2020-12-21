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Происшествия

Супруга министра сельского хозяйства вернула участок земли после иска прокуратуры

САМАРА. 21 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Кинельская межрайонная прокуратура отказалась от поданного в суд иска о признании недействительным договора передачи земли Елене Абашиной, супруге министра сельского хозяйства Самарской области Николая Абашина, так как она добровольно исполнила требование о расторжении договора. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Самарской области.

Напомним, в августе 2018 г., когда Абашин был главой Кинельского района, он согласовал предоставление Елене Абашиной участка в пос. Культура площадью 50 соток для личного подсобного хозяйства. На основании этого 27 сентября 2018 г. администрация района заключила с женщиной договор безвозмездного пользования землей.

В действиях Николая Абашина надзорное ведомство усмотрело конфликт интересов, о котором он не сообщил специальной комиссии. Кроме того, прокуратура указала на нарушение Земельного кодекса РФ - до заключения договора об этом не известили заинтересованных лиц и не опубликовали информацию в открытых источниках.

В итоге Кинельская межрайонная прокуратура в суде требовала признать недействительным договор передачи земли.

На судебном заседании 16 декабря прокуратура отказалась от иска. Суд принял отказ, производство по делу прекратили.

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