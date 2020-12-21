Тарифы на воду в Самаре вырастут в июле 2021 года

В Самаре с 1 июля следующего года увеличатся тарифы на холодную воду и водоотведение для потребителей "Самарских коммунальных систем".

Так, сейчас жители областной столицы платят за воду 35,08 руб. за кубометр, за водоотведение - 19,03 руб. за кубометр. С первого 1 июля 2021 г. эти цифры будут равны 36,48 руб. и 20,08 руб., соответственно.

Соответствующий приказ департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области был подписан 15 декабря 2020 г. "в связи с корректировкой долгосрочных тарифов" для ООО "Самарские коммунальные системы".