Жительница Сызрани устала от асоциальных соседей и оговорила их

В Сызрани 28-летнюю местную жительницу обвинили в ложном сообщении о преступлении.

В июле 2020 г. она обратилась в полицию с заявлением о краже 18 тыс. руб. из ее квартиры. Полицейские выяснили, что входная дверь была выбита, а женщина подозревала в преступлении знакомых, живущих на том же этаже и ведущих асоциальный образ жизни.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража"). Правоохранители опросили тех самых соседей: 18-летнюю девушку и 28-летнего мужчину. По их словам, дверь в квартиру потерпевшей выбил их знакомый, но денег он не брал. В итоге на дебошира составили протокол за административное правонарушение.

Впоследствии заявительница призналась, что обвинила соседей в краже из-за того, что устала терпеть их асоциальный образ жизни, постоянный шум и скандалы.

Теперь женщине грозит уголовная ответственность.