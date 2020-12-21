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Преступления Происшествия

Жительница Сызрани устала от асоциальных соседей и оговорила их

СЫЗРАНЬ. 21 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сызрани 28-летнюю местную жительницу обвинили в ложном сообщении о преступлении.

В июле 2020 г. она обратилась в полицию с заявлением о краже 18 тыс. руб. из ее квартиры. Полицейские выяснили, что входная дверь была выбита, а женщина подозревала в преступлении знакомых, живущих на том же этаже и ведущих асоциальный образ жизни.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража"). Правоохранители опросили тех самых соседей: 18-летнюю девушку и 28-летнего мужчину. По их словам, дверь в квартиру потерпевшей выбил их знакомый, но денег он не брал. В итоге на дебошира составили протокол за административное правонарушение.

Впоследствии заявительница призналась, что обвинила соседей в краже из-за того, что устала терпеть их асоциальный образ жизни, постоянный шум и скандалы.

Теперь женщине грозит уголовная ответственность.

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