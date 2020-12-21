Молодой сызранец воровал сыр в магазинах

В Сызрани 18-летнего парня будут судить за серию магазинных краж и хищение денег родственницы.

По версии следствия, в конце августа 2020 г. парень украл 198 тыс. руб. с банковской карты близкой родственницы. Он тайно взял ее мобильник, через приложение на нем оформил кредит на женщину и потом перевел деньги на свой счет.

А осенью молодой человек начал воровать продукты в магазинах, всего он совершил семь мелких краж. В течение месяца сызранец заходил в супермаркеты и прятал в куртке продукты - банки растворимого кофе и сыр определенной марки. Позже обвиняемый признался, что любит именно этот сыр. Личность магазинного воришки установили после просмотра записей с видеокамер из торговых точек.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для принятия решения по существу.