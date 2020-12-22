В 2021 г. МП "Спецремстройзеленхоз" благоустроит общественные локации за 267,9 млн рублей

Самарский департамент городского хозяйства и экологии определил подрядчика, который займется содержанием и ремонтом зеленых насаждений на территориях общего пользования в Самаре. Муниципальное предприятие "Спецремстройзеленхоз" стало единственным участником торгов.

В 2021 году МП должно будет освоить 267,9 млн руб. из городского бюджета. Планируется, что на эти средства предприятие будет озеленять и поддерживать общественные локации во всех районах города.

В перечень работ по условиям контракта войдут зимний и летний уход за тротуарами и пешеходными дорожками, содержание урн, вывоз снега и сбор мусора, работа по поддержанию в порядке газонов, цветников, ландшафтных скульптур и кустарников. Запланированы еще утилизация обрези с деревьев, контейнерное озеленение, ремонт скамеек, игрового и спортивного оборудования и прочих малых архитектурных форм, а также и другие работы.

В 2021 г. предприятие высадит более 30,5 тыс. кв. метров клумб с однолетними растениями, появится более 1 млн кассетных цветов - цинии, георгины, петунии, вербены и т.д. Планируется высадить более 300 можжевеловых кустов и другие растения.

Согласно условиям контракта, работы должны быть выполнены до 31 декабря 2021 года.