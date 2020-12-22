В Тольятти на правоохранителя напали по мотивам национальной розни

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20 декабря в Автозаводском районе Тольятти произошло нападение на сотрудника правоохранительных структур. По предварительным данным, в автосалоне "Карлайн" на Южном шоссе произошел конфликт между силовиком и его знакомым. В итоге один начал бить другого. После нападения злоумышленник скрылся.