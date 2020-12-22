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Преступления Происшествия

В Тольятти на правоохранителя напали по мотивам национальной розни

ТОЛЬЯТТИ. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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20 декабря в Автозаводском районе Тольятти произошло нападение на сотрудника правоохранительных структур. По предварительным данным, в автосалоне "Карлайн" на Южном шоссе произошел конфликт между силовиком и его знакомым. В итоге один начал бить другого. После нападения злоумышленник скрылся.

"Возбуждено уголовное дело № 12001360057002896 по ст. 213 ч. 1 п. "б" УК РФ ("Хулиганство по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды"), - сообщили в правоохранительных структурах.

Известно, что нападавшему 40 лет и он является безработным гражданином другого государства. Сейчас его ищут. Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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