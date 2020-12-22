В Сызрани будут судить мошенников, оформлявших кредиты на других людей

В Сызрани передали в суд уголовное дело трех местных жителей, обвиняемых в мошенничестве. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По версии следствия, в марте 2018 г. одна из обвиняемых предложила двум знакомым провернуть мошенничество. Девушки 1996 и 1994 годов рождения и мужчина 1991 года рождения, располагая данными клиентов кредитной организации, оформляли на них займы и забирали деньги себе. Люди узнавали об оформлении кредитов, только когда им начинали звонить коллекторы из-за просроченной задолженности.

Следствие закончено по двум эпизодам. В одном случае заем оформили на 50 тыс. руб., в другом - на 20 тысяч.