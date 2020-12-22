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В Сызрани будут судить мошенников, оформлявших кредиты на других людей В Тольятти на правоохранителя напали по мотивам национальной розни Закончено следствие по делу об отравлении 74 самарцев роллами В Самаре завершилось расследование похищения четырехлетней девочки Самарские таможенники задержали две фуры с нелегальными мандаринами

Преступления Происшествия

В Сызрани будут судить мошенников, оформлявших кредиты на других людей

СЫЗРАНЬ. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сызрани передали в суд уголовное дело трех местных жителей, обвиняемых в мошенничестве. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По версии следствия, в марте 2018 г. одна из обвиняемых предложила двум знакомым провернуть мошенничество. Девушки 1996 и 1994 годов рождения и мужчина 1991 года рождения, располагая данными клиентов кредитной организации, оформляли на них займы и забирали деньги себе. Люди узнавали об оформлении кредитов, только когда им начинали звонить коллекторы из-за просроченной задолженности.

Следствие закончено по двум эпизодам. В одном случае заем оформили на 50 тыс. руб., в другом - на 20 тысяч.

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