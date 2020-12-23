В Самаре "автомеханик" продал машину жителя Брянска

Самарские полицейские задержали 22-летнего самарца, подозреваемого в краже автомобиля, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из материалов уголовного дела следует, что 34-летний житель Брянска в конце октября прибыл на своем автомобиле в Самарскую область. В пути он обнаружил неполадки в работе двигателя транспортного средства. Мужчина нашел в Интернете объявление о ремонте и связался с автомехаником. Затем на эвакуаторе доставил машину в Самару, передав через службу эвакуации ключи и документы на транспорт.

Когда пришло время забирать машину, владелец не смог дозвониться до мастера и выяснить местонахождение автомобиля. Самостоятельные поисковые мероприятия также оказались безуспешными.

Сотрудники полиции выяснили, что неисправный автомобиль доставили на ул. Промышленности. Личность получателя полицейские установили. Им оказался ранее судимый за совершение кражи и грабежа житель областного центра.

По версии следствия, безработный самарец после получения автомобиля и полного пакета документов перепродал чужое имущество. В ходе проверки одного из адресов молодого человека задержали. Свою вину мужчина отрицать не стал и рассказал обстоятельства совершения преступления.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Железнодорожного района СУ Управления МВД России по г. Самаре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч.3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража".

Сотрудники полиции принимают меры к установлению местонахождения похищенного автомобиля.