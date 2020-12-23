Минстрой признал нецелесообразным завершение двух долгостроев

Речь идет о двух объектах - самарском 5-секционном недострое на пересечении улиц Волжской и Кольцевой, который возводило ЗАО "Гагаринец", а также тольяттинском доме по ул. Ларина, 2. Приказ министерства "О признании нецелесообразным завершения строительства проблемных объектов" опубликован на сайте правительства Самарской области.

Компания "Гагаринец", строившая объект на Волжской/Кольцевой в Самаре, была признана банкротом. После этого должны были начаться поиски инвестора для завершения возведения объекта, который мог бы достроить его до конца 2020 года.

Тольяттинский недострой изначально был запланирован как роддом, его начали возводить еще в конце 1990-х годов. Потом стройку забросили, а вернулись к ней позже, переформатировав объект в многоквартирный жилой дом. В 2014 г. здание по ул. Ларина, 2 было поставлено на государственный кадастровый учет. Мэрия Тольятти направила документы в Росреестр на получение свидетельства о госрегистрации права собственности. По информации ООО УК ТРЦ, после получения разрешения на строительство срок завершения работ должен был составить восемь месяцев. Однако этого не произошло.

В начале осени-2020 в региональных СМИ появилась информация, что определена очередная организация, которая якобы возьмется за завершение строительства. Ею должна была стать компания ООО СМУ "Гранит".

Напомним, ранее в минстрое поясняли, что признание достройки объектов нецелосообразной необходимо для удовлетворения прав дольщиков выплатами и не отменяет планов по достройке объектов в дальнейшем.