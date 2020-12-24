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Законотворчество Власть и политика

Тольяттинские депутаты предложили передать право устанавливать мусорные тарифы муниципалитетам

ТОЛЬЯТТИ. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Депутаты Тольяттинской городской думы выступили с законодательной инициативой наделить муниципалитеты государственными полномочиями в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

Проект закона "О наделении органов местного самоуправления Самарской области отдельными государственными полномочиями в области обращения с твердыми коммунальными отходами", направленный коллегам в Самарскую губдуму, предусматривает, что органы МСУ будут самостоятельно утверждать предельные тарифы в области обращения с ТКО. Кроме того, муниципалитеты возьмут на себя ответственность устанавливать нормативы накопления ТКО.

Полномочия предлагается распространить на неограниченный срок, а контролем за деятельностью органов МСУ наделить региональную власть.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что новый закон призван поддержать жителей региона, "оказавшихся в непростом социально-экономическом положении в связи с внедрением в городских округах порядка расчетов за услугу по обращению с ТКО, напрямую зависящего от площади жилых помещений".

Депутаты опасаются, что ожидаемое в последующие годы повышение мусорного тарифа усугубит "и без того нелегкое" положение жителей.

"На наш взгляд, при осуществлении замеров объема и (или) массы твердых коммунальных отходов для определения нормативов накопления твердых коммунальных отходов, а также установлении тарифов в области обращения с ТКО, более взвешенным и оправданным подходом была бы передача данных полномочий органам местного самоуправления", — заявили парламентарии.

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