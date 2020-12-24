Перед судом предстанет тольяттинец, поставивший на миграционный учет 47 иностранцев

В суд направлено дело тольяттинца, который поставил на миграционный учет 47 иностранных граждан, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.

Из материалов уголовного дела следует, что в марте текущего года местный 45-летний житель незаконно поставил на миграционный учет 47 иностранных граждан по месту своего проживания в частном доме, расположенном в Центральном районе Тольятти.

В ходе опроса мужчина пояснил, что был предупрежден сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно переступил закон.

Ранее обвиняемый уже был судим за кражу, официально не трудоустроен. Мужчина свою вину признал в полном объеме и пояснил, что данную услугу он оказал за денежное вознаграждение.

Полицейские Тольятти в отношении подозреваемого завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации".