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Строительство Строительство и недвижимость

В Самарской области застройщик обратился с заявлением о праве собственности от имени дольщика

САМАРА. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский Росреестр зарегистрировал право собственности участника долевого строительства по заявлению застройщика. Поправки, позволяющие застройщикам подавать документы на регистрацию права собственности от имени дольщика, внесены в закон "О долевом строительстве" летом этого года. Первое такое заявление поступило в декабре от ГК "Амонд".

Новая норма закона в значительной степени снижает административные барьеры в строительстве, а также помогает дольщикам, утратившим документы, быстро зарегистрировать недвижимость.

Покупателю теперь не обязательно обращаться в МФЦ - за него все может сделать застройщик. При этом дольщикам больше не нужно оформлять нотариальную доверенность, чтобы застройщик от его имени подал документы в Росреестр.

После внесения соответствующих сведений в государственный реестр недвижимости, вместе с ключами покупатель получает и выписку из ЕГРН как доказательство зарегистрированного права собственности.

"Каждый добросовестный застройщик заинтересован в том, чтобы быстрее передать построенный объект участнику долевого строительства. Данная новелла позволяет это сделать в кратчайшие сроки. Регистрация права собственности становится более упорядоченной. При этом любой дольщик как гражданин Российской Федерации должен понимать, что возникновение права влечет за собой и возникновение обязанностей", - сообщает руководитель направления продаж недвижимости АСК "ГК "Амонд" Елена Герасина. 

 

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