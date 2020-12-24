Выделены средства на разработку проекта будущей школы в селе Ягодное Ставропольского района

Администрация Ставропольского района объявила конкурс на поиск подрядчика, который разработает проект общеобразовательной школы на 450 учащихся в селе Ягодное. На эти цели выделено 10, 5 млн рублей из местного бюджета.

Новый объект возведут в рамках нацпроекта "Демография" и двух программ: региональной — "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской области до 2025 года" и муниципальной — "Строительство, реконструкция, ремонт образовательных учреждений муниципального района Ставропольский Самарской области на 2019–2022 годы".

Место под застройку выбрано в "вазовском" массиве, где проживают более четырех тысяч человек. Массив продолжает активно разрастаться, там селится много молодых семей.

Победитель торгов обязан разработать проект за 6 месяцев. Планируется, что в 2021 году подготовят изыскания, проект, проведут государственную экспертизу, а в 2022 году будет завершено строительство.

Проект будущего образовательного учреждения в селе Ягодное был запланирован еще в 2018 году. Предполагалось, что в районном бюджете на 2019 год будут заложены средства на подготовку проектно-сметной документации и прохождение необходимой государственной экспертизы.