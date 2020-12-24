Самарца обвиняют в убийстве отца

В Самаре 41-летнему местному жителю предъявили обвинение в убийстве отца.

По данным регионального СУ СК РФ, 11 декабря пропал 62-летний мужчина, а 14 декабря его тело с огнестрельным ранением головы нашли на территории базы в Кировском районе.

Следователи обнаружили на месте происшествия автомобиль, в котором изъяли орудие преступления, а также одеяло и веревку с биологическими следами. По версии правоохранителей, преступление совершил сын убитого. При этом он якобы пытался обмануть следователей, когда делал вид, что ищет пропавшего отца.

14 декабря подозреваемого задержали. Сейчас самарца заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.