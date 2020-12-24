Полицейские из Самарской области со стрельбой задерживали пьяного угонщика

В Самарской области полицейским пришлось применить оружие, чтобы задержать угонщика, устроившего погоню.

По данным регионального ГУ МВД, ночью правоохранителям сообщили о катавшейся по с. Алексеевка Lada Granta, водитель которой, предположительно, был нетрезв.

Когда нарушителя нашли сотрудники ДПС, он не пожелал останавливаться и попытался скрыться. Во время погони выяснилось, что автомобиль украли из гаража жителя с. Дмитриевка.

В результате автомобилиста преследовали три полицейских автомобиля. Нарушитель столкнулся со служебной "Нивой", а позже столкнул в кювет другую полицейскую машину. Правоохранителям пришлось стрелять, они повредили два колеса Lada Granta. Позже угонщик тоже съехал в кювет и попытался убежать, но был задержан.

Никто не пострадал. 29-летний задержанный имел признаки алкогольного опьянения, но отказался проходить медосвидетельствование. Как выяснилось, мужчина живет в Богатовском районе, не работает, не имеет водительских прав, зато уже бывал судим за кражу. По версии полицейских, он приехал в Дмитриевку в гости к знакомым, а потом угнал их автомобиль.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ ("Угон"). В отношении нарушителя составили протоколы об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 12.26, ч. 2 ст. 12.25, ч. 4 ст. 12.15 и ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Автомобиль в ближайшее время вернут владельцу.