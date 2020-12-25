Прокуратура не разрешила истребить всех кабанов в Самарской области

Департамент охоты и рыболовства Самарской области отказался от идеи издания приказа, предусматривающего возможность полной депопуляции кабанов в охотничьих угодьях региона.

Приказ разрабатывался в связи с ухудшающейся ситуацией по заболеванию африканской чумой свиней (АЧС). Однако, как сообщили в пресс-службе департамента Волга Ньюс, в конце ноября 2020 г. поступило отрицательное заключение Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры, в котором указывается, что "федеральным законодательством не предусматривается полное изъятие охотничьих ресурсов на территории субъекта".

Это и стало причиной, по которой департамент охоты и рыболовства решил отказаться от подготовленного проекта приказа о регулировании 100% численности кабана.

Напомним, в ноябре было подписано постановление о введении чрезвычайной ситуации межмуниципального характера на территории региона в связи с возникновением эпизоотии АЧС и ухудшением ветеринарной обстановки в ряде городов.

На этой неделе карантин по АЧС был снят в Кошкинском, Красноярском, Челно-Вершинском и Похвистневском районах, а также в Новокуйбышевске, Сызрани и Красноглинском районе Самары.

Всем владельцам, которые потеряли поголовье в результате АЧС, выплачивают положенные компенсации. На территориях, где ранее был объявлен карантин, продолжают действовать ограничительные меры.

"На сегодня уже за 7,5 тыс. голов мы произвели выплаты. Соответственно, по оставшимся средствам, которые полагаются гражданам за изъятое свинопоголовье, мы осуществим выплаты до 31 декабря 2020 года. В тех зонах, где у нас был введен карантин, нельзя содержать свинопоголовье в течение года с момента снятия карантинных мероприятий. Поэтому я обращаюсь к жителям Самарской области с просьбой соблюдать ветеринарные правила и в течение года воздержаться от заведения свинопоголовья в личных подсобных хозяйствах", - отмечает зампредседателя правительства Самарской области Наталья Катина.