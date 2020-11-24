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Общество

В Самарской области введен режим ЧС из-за африканской чумы свиней

САМАРА. 24 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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И.о. губернатора Самарской области Виктор Кудряшов 23 ноября подписал постановление о введении чрезвычайной ситуации межмуниципального характера на территории Самарской области в связи с возникновением эпизоотии африканской чумы свиней.

Введение режима ЧС связано с резким ухудшением ветеринарной обстановки в ряде городов и районов Самарской области ввиду распространения заболевания.

Обновлением стало введение режима чрезвычайной ситуации в городах Жигулевске, Новокуйбышевске, Сызрани, Тольятти, Чапаевске. А также это ряд муниципальных районов: Богатовский, Безенчукский, Волжский, Исаклинский, Кинель-Черкасский, Кошкинский, Красноармейский, Красноярский, Похвистневский, Приволжский, Сергиевский, Ставропольский, Сызранский, Челно-Вершинский, Шигонский.

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