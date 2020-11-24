В Самарской области введен режим ЧС из-за африканской чумы свиней

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И.о. губернатора Самарской области Виктор Кудряшов 23 ноября подписал постановление о введении чрезвычайной ситуации межмуниципального характера на территории Самарской области в связи с возникновением эпизоотии африканской чумы свиней.