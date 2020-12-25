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Преступления Происшествия

Молодой тольяттинец украл из магазина пять бутылок шампанского и сбежал

ТОЛЬЯТТИ. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию Тольятти обратилась женщина — товаровед одного из магазинов. Она сообщила полицейским, что неизвестный похитил из торгового зала пять бутылок игристого вина.

Правоохранители выяснили, что предполагаемый злоумышленник зашел в магазин, какое-то время ходил по торговому залу, затем положил в рюкзак алкоголь. Спустя несколько минут он подошел к зоне кассового обслуживания, где его попытался остановить сотрудник магазина. Молодой человек оттолкнул его и скрылся.

В ходе оперативно-разыскной работы сотрудники полиции установили, что к совершению преступления может быть причастен ранее судимый за совершение кражи 19-летний житель Тольятти. Подозреваемого задержали в течение нескольких часов. Он находился по месту жительства. Из квартиры изъяли часть похищенного алкоголя. Сотрудники полиции доставили мужчину в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации "Грабеж". 

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