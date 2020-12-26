Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров принял участие в акции "Елка желаний".

В ее рамках воспитанники детских домов, дети, попавшие в сложную жизненную ситуацию, ребята с ограниченными возможностями здоровья, а также пожилые люди, испытывающие трудности, в канун Нового года получают подарки. Акция проходит на всей территории России, в том числе в Приволжском федеральном округе.

Игорь Комаров снял с новогодней елки открытку, где шестилетний Константин Портянов из многодетной семьи, проживающей в Нижегородской области, попросил домашний спортивный комплекс. Исполняя мечту Кости, полпред узнал, что в семье есть еще дети и решил исполнить и их желания. В результате они получили в подарок планшет, шведскую стенку, туристическую палатку и развивающий деревянный конструктор.

"Нам очень хотелось палатку, чтобы летом всей семьей ходить в походы, отдыхать и путешествовать. Я очень рад, что наша мечта с братьями сбылась, мы счастливы", — сказал шестнадцатилетний Дмитрий.

"Исполнить желание ребенка просто. Это может сделать каждый из нас. Приглашаю всех, кто может стать Дедом Морозом или Снегурочкой для наших детей. До конца года еще есть время, давайте делать добро вместе!", — обратился к жителям округа полпред.

Всего в Приволжском федеральном округе в рамках акции "Елка желаний" поступила 5971 заявка преимущественно от детей. Чтобы исполнить чью-то мечту, нужно зарегистрироваться на сайте елкажеланий.рф, затем снять открытку с интерактивной елки и следовать инструкции.