Лидера таджикской диаспоры в Самарской области выдворяют из России

На минувшей неделе Советский районный суд Самары вынес решение о выдворении из России Саидасрора Мирзоева - президента Самарской областной общественной организации таджикистанцев "Пайванд-Единство" и "Региональной национально-культурной автономии таджиков Самарской области".

Мужчину обвиняют в нарушении режима пребывания на территории РФ. Решение суда в законную силу пока не вступило. Сейчас Мирзоев находится в Центре временного содержания иностранных граждан областного ГУ МВД в Тольятти.

Выступившие в защиту Мирзоева в соцсетях граждане утверждают, что он с 1990-х является гражданином РФ и потому по определению не мог уклониться от выезда из РФ по истечении установленного для иностранцев срока пребывания в стране. Однако, как указано в постановление по делу об административном правонарушении, "при рассмотрении дела Мирзоев С.Д. пояснил, что в услугах переводчика не нуждается, русским языком владеет, вину в совершении административного правонарушения признал, пояснил, что не выехал своевременно, в настоящее время желает уехать из РФ".

В протоколе об административном нарушении, составленном участковым полицейским, указано, что Мирзоеву было выписано уведомление о принятом в отношении него решении о неразрешении въезда в РФ. А мотивировалось это "обеспечением обороноспособности или безопасности государства, общественного порядка".

Интересно отметить, что в суде при установлении личности нарушителя использовались документы от Управления по борьбе с организованной преступностью Республики Таджикистан.

СМИ называют Мирзоева одним из влиятельных лидеров таджикской диаспоры в Самаре, управляющим одним из крупных городских рынков.

Столь длительное и открытое проживание Мирзоева в России может говорить о том, что паспорт и гражданство у него, вероятно, все-таки были, но сейчас установлено, что получены они были незаконно и потому аннулированы.