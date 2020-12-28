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В Южном городе два новых детских сада откроются в начале 2021 года

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Завершилось строительство двух новых детских садов, построенных в Волжском районе в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

Сады располагаются в микрорайоне Южный город. Их будут посещать 600 ребят в возрасте от полутора до семи лет. Первых воспитанников оба учреждения примут уже в начале 2021 года.

Детские сады представляют собой трехэтажные здания с подвалами, котельными и подстанциями. В каждом из зданий на первом этаже есть бассейн размером 6×10м.

Оба детских сада соответствуют всем нормам и требованиям, предъявляемым к дошкольным образовательным учреждениям. В них есть все необходимое для организации современного образовательного процесса. Как и было предусмотрено проектом, для детей оборудованы игровые, музыкальный и физкультурный залы, комнаты технического творчества и изучения правил дорожного движения. 

Строительство  дошкольных учреждений находилось на личном контроле у губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Глава региона подчеркивал, что жилье в области должно строиться параллельно с социальной инфраструктурой: дорогами, детскими садами, школами и другими объектами, необходимыми для комфортного проживания людей.

Общее количество дополнительных мест, созданных в 2020 году, в дошкольных образовательных учреждениях региона для 5093 детей., в том числе 2851 место для малышей до 3 лет.

 

 

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