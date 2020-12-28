Самарская компания стала лауреатом конкурса "Лидер перемен"

Самарское ООО "УЖКК "Электрощит" заняло второе место во Всероссийском конкурсе лучших практик по управлению многоквартирными домами "Лидер перемен". Итоги конкурса были озвучены на онлайн-конференции Ассоциация профессиональных управляющих недвижимостью "Р1".

Эксперты рассмотрели более 60 работ от управляющих организаций, ТСЖ, советов домов и ресурсоснабжающих организаций.

ООО "УЖКК "Электрощит" представило программу поощрения жителей за пунктуальность в платежах. Проект стартовал в период пандемии в благодарность тем, кто своевременно платит за жилищные услуги.

С апреля по июнь 2020 г. жители, которые оплачивали счета до 20-го числа месяца, смогли вернуть себе до 6% от начислений за март-май. Чем раньше была оплата, тем больший процент возвращался жителю дома.

Также жюри Всероссийского конкурса отметило формат ведения социальных сетей.

ООО "УЖКК "Электрощит" работает на территории Самары с 2012 года. В зоне обслуживания управляющей организации больше 100 домов в Ленинском, Октябрьском и Красноглинском районах города.