16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Прокуратура начала проверку из-за коммунальной аварии в с. Подстепки Самарская компания стала лауреатом конкурса "Лидер перемен" На уборку снега в Самаре в ближайшие сутки выйдут 300 спецмашин В Самарской области некоторые жильцы МКД будут освобождены от взносов на капремонт В Самаре стали меньше использовать противогололедные реагенты

ЖКХ и благоустройство Общество

Самарская компания стала лауреатом конкурса "Лидер перемен"

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 34
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарское ООО "УЖКК "Электрощит" заняло второе место во Всероссийском конкурсе лучших практик по управлению многоквартирными домами "Лидер перемен". Итоги конкурса были озвучены на онлайн-конференции Ассоциация профессиональных управляющих недвижимостью "Р1".

Эксперты рассмотрели более 60 работ от управляющих организаций, ТСЖ, советов домов и ресурсоснабжающих организаций.

ООО "УЖКК "Электрощит" представило программу поощрения жителей за пунктуальность в платежах. Проект стартовал в период пандемии в благодарность тем, кто своевременно платит за жилищные услуги.
С апреля по июнь 2020 г. жители, которые оплачивали счета до 20-го числа месяца, смогли вернуть себе до 6% от начислений за март-май. Чем раньше была оплата, тем больший процент возвращался жителю дома.

Также жюри Всероссийского конкурса отметило  формат ведения социальных сетей.

ООО "УЖКК "Электрощит" работает на территории Самары с 2012 года. В зоне обслуживания управляющей организации больше 100 домов в Ленинском, Октябрьском и Красноглинском районах города.

Гид потребителя

Фото на сайте

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3