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Театр Культура

САТОБ в новогоднюю ночь покажет балет "Щелкунчик"

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В новогоднюю ночь жители области смогут увидеть балет-феерию "Щелкунчик" Самарского академического театра оперы и балета в телеэфире.

Спектакль будет показан на телеканале "Самара 24" 1 января в 00:10, сразу после новогоднего обращения губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Либретто к балету создано Мариусом Петипа по мотивам сказки Гофмана "Щелкунчик и мышиный король", хореография Кирилла Шморгонера.

Действующие лица и исполнители:

Дроссельмейер — Дмитрий Сагдеев
Мама — Ольга Зиновьева
Папа — Дмитрий Мамутин
Маша — Марина Накадзима
Принц — Сергей Гаген (дипломант международного конкурса, лауреат всероссийского конкурса)
Щелкунчик (кукла) — Максим Маренин (лауреат всероссийского конкурса)
Кукла — Диана Гимадеева
Паяц — Илья Черкасов
Король мышей — Антон Зимин
Солдатики, гости, мыши, дети, жители Конфитюренбурга — артисты балета, учащиеся Самарского хореографического училища (колледжа)
Танцы во 2 действии:
Восточный танец — Аделия Камалиева, Игорь Кочуров, Дмитрий Мамутин, Алексей Селиванов, Павел Чернышов
Испанский танец — Диего Эрнесто Кальдерон Армьен, Анастасия Тетченко (заслуженная артистка Самарской области)
Китайский танец — Маюка Сато, Илья Черкасов
Танец пастушков — Джотаро Каназаси, Виктория Черкасова
Русский танец — Сюго Каваками, Тигран Манукян (дипломант международного конкурса)
Дирижер — Алексей Ньяга
В спектакле принимает участие хор Детской экспериментальной центральной хоровой школы-десятилетки "VENTUS".

 

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