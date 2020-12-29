САТОБ в новогоднюю ночь покажет балет "Щелкунчик"

В новогоднюю ночь жители области смогут увидеть балет-феерию "Щелкунчик" Самарского академического театра оперы и балета в телеэфире.

Спектакль будет показан на телеканале "Самара 24" 1 января в 00:10, сразу после новогоднего обращения губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Либретто к балету создано Мариусом Петипа по мотивам сказки Гофмана "Щелкунчик и мышиный король", хореография Кирилла Шморгонера.