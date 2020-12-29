Самарец получил восемь лет колонии за похищение ребенка

В Самаре суд вынес приговор по делу о похищении малолетней девочки.

Как сообщает региональная прокуратура, ранее судимого местного жителя обвиняли по п. "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение несовершеннолетнего"). В июле 2020 г. пьяный мужчина похитил с детской площадки во дворе дома по ул. Молдавской четырехлетнюю девочку. Он затащил ребенка в свою квартиру и удерживал, пока мать и жители близлежащих домов не потребовали освобождения.

Суд приговорил самарца к восьми годам лишения свободы в колонии особого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.