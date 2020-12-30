В Самаре ищут подрядчика на строительство дождевого коллектора в "Орловом овраге"

Объявлен электронный аукцион на выполнение работ по строительству коллектора дождевой канализации "Орлов овраг". Речь идет о первом этапе строительства.

Заказчиком выступает ГКУ Самарской области "Управление капитального строительства". Сумма контракта на возведение первого этапа составляет 240,1 млн рублей, из которых, согласно приложенной документации, 69 млн рублей планируется освоить до конца 2020 года, и 171,1 млн рублей - в 2021 году. В качестве источника финансирования указан бюджет региона.

Работы необходимо выполнить до 20 декабря 2021 года. В их перечень включены земляные, свайные работы, устройство фундаментов, оснований, наружных электросетей, линий связи, наружных канализационных сетей, устройство трубопроводов и общее благоустройство территории.

Напомним, речь о строительстве дождевого коллектора поднималась еще в 2015 году. Тогда был утвержден рабочий вариант по строймонтажным работам. Возведение объекта планировали приурочить к ЧМ-2018.