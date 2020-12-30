За благоустройством "Самара Арены" проследят за 334 млн рублей

"Самара Арена" объявила конкурс на поиск подрядчика, который окажет услуги по уборке и содержанию территорий вокруг стадиона. На эти цели выделено 334 млн рублей, рассчитанных на два года - до 31 декабря 2022 года.
В техническом задании отмечается, что речь идет о 21 земельном участке разной площади. Планируется, что победитель конкурса должен будет заниматься комплексным техническим обслуживанием инженерных систем, оборудования, контролировать их состояние, при необходимости выполнять плановый или аварийный ремонт.
Помимо того, потребуется контроль за отделкой конструкций и оснащения сооружений "Самара Арены". При необходимости подрядчик должен будет заменить тротуарную плитку, восстановить асфальтовое покрытие, провести монтажные работы и др.
Кроме того, техзадание включает круглогодичное проведение влажной, сухой уборки, дезинфекцию пространств, а также уход за деревьями, кустарниками и другими насаждениями.
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