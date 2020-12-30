Объявлен тендер на строительство детского сада на 250 мест в Красном Яру

МКУ "Управление строительства и ЖКХ администрации Красноярского района" выступило заказчиком на поиск подрядчика по строительству нового детского сада. Образовательное учреждение, рассчитанное на 250 человек, появится в селе Красный Яр.

Сумма контракта составляет 244,2 млн рублей, рассчитан он до конца 2021 года. В эту сумму, согласно закупочной документации, входят подготовка территории, само строительство, устройство объектов энергетического хозяйства, наружных систем и систем водо-, тепло-, газоснабжения, а также благоустройство и озеленение территории.

Исходя из технического задания, продолжительность строительства составит 10 месяцев. Приступить к работам планируется уже в январе. Отмечается, что на возведение детского сада будут потрачены средства муниципального бюджета, в том числе сформированные за счет средств вышестоящих бюджетов - регионального и федерального.