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Общество

Самара "стоит" в восьмибалльных пробках в предновогодней суете

САМАРА. 30 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 30 декабря, на 15:00 сервис Яндекс.Карты фиксирует пробки на восемь баллов.

При этом серьезных аварий на центральных магистралях не зафиксировано.

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