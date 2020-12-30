Самара "стоит" в восьмибалльных пробках в предновогодней суете

В среду, 30 декабря, на 15:00 сервис Яндекс.Карты фиксирует пробки на восемь баллов.
При этом серьезных аварий на центральных магистралях не зафиксировано.
В среду, 30 декабря, на 15:00 сервис Яндекс.Карты фиксирует пробки на восемь баллов.
При этом серьезных аварий на центральных магистралях не зафиксировано.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.