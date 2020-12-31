Начало нового года в Самарской области будет снежным

В новогоднюю ночь ожидается тихая морозная погода, местами со слабым снегом, сообщает Приволжское УГМС.

В четверг днем, 31 декабря, облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха -7...-12°C.

В пятницу, 1 января, ночью облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха -8...-13°C. Местами -14...-19°. Днем облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха -5...-10°C.

В субботу, 2 января, ночью облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха -8...-13°C. Местами -14...-19°С. Днем облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха -5...-10°C.