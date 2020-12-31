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Общество

Дело 91-летнего новокуйбышевца, которого выселяет из квартиры внучка, рассмотрят в областном суде

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 31 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В Новокуйбышевске 91-летний ветеран Александр Осипович Бакулин, подарившей внучке своей жены квартиру, обратился в областной суд с апелляционной жалобой, пишет gorodnsk63.ru.

Напомним, внучка Елена пыталась оформить деда в пансионат, но тот отказывался. И тогда в 2020 г. начала предпринимать попытки продать квартиру. Несколько раз приходили покупатели для осмотра, но Александр Осипович выгонял их. 

24 октября суд решил удовлетворить требования Елены Козловой: выселить Бакулина и признать его, утратившим право пользования на квартиру. В удовлетворении встречных исковых требований было отказано в полном объеме.

Адвокат Бакулина будет оспаривать решение суда, и жалоба уже принята к рассмотрению. 

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