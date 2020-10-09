В Новокуйбышевске внучка через суд пытается выселить 91-летнего ветерана из его же квартиры

В Новокуйбышевске 91-летний ветеран, подарившей внучке своей жены квартиру, оказался участником судебных споров за недвижимость, пишет gorodnsk63.ru.

Огласку истории предал двоюродный правнук ветерана Александра Осиповича Бакулина.

Александр Осипович женился на женщине, когда у нее было уже трое детей и внучка Елена. В 2003 г. мужчина заболел, перенес восемь операций, как он сам говорит, собирался умирать и оформил дарственную на внучку своей жены (в которой не было указано, что недвижимость перейдет к женщине в случае смерти дарителя). Но супруга выходила и подняла на ноги ветерана.

Жена Бакулина умерла в 2010 году. С тех пор внучка перестала приходить к деду, лишь изредка появлялась взять денег под расписку, в которое обещает ухаживать за больным дедом и похоронить его в случае смерти. Никакого ухода или внимания, на которое рассчитывал престарелый мужчина, он не получил, пишет издание.

Елена пыталась оформить деда в пансионат, но тот отказывался. И тогда в 2020 г. начала предпринимать попытки продать квартиру. Несколько раз приходили покупатели для осмотра, но Александр Осипович выгонял их.

За ветерана вступился двоюродный правнук Валерий. Он, несмотря на дальнюю родственную связь, поддерживает отношения с дедом. На квартиру он не претендует – ему просто обидно, что его двоюродный прадед на старости лет вместо того, чтобы мирно доживать свой век, столкнулся с таким отношением людей, которых он растил. Валерий даже предлагал Елене купить у нее эту квартиру за 700 тыс. руб., но Елена непреклонно требует миллион.

Валерий уже обратился в прокуратуру городского округа Новокуйбышевск. Дело находится на личном контроле заместителя прокурора Ивана Красина.