Из Самарской области 40 тонн мандаринов и помело возвращено в Казахстан

В районе п. Дубовый Умет сотрудники Самарской таможни остановили две фуры, перевозившие свежие фрукты. Согласно представленным документам, в фурах перемещалось 20 тонн мандаринов и 20 тонн помело, произведенных в Пакистане.

Однако осмотр продукции показал, что местом происхождения помело, согласно маркировке на таре, является Китай. На ящиках с мандаринами маркировка и вовсе отсутствовала.

С 6 января 2020 г. ввоз свежих цитрусовых из КНР временно запрещен Россельхознадзором. Фрукты были переданы в Россельхознадзор по Самарской области для принятия дальнейшего решения.

По информации Управления Россельхознадзора по Самарской области, виновные лица привлечены к административной ответственности по ст. 10.2 КоАП РФ (нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции), фрукты возвращены в Республику Казахстан.