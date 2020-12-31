Минстрой выдал разрешение на ввод в эксплуатацию проблемной долевки на ул. Запорожской/Ставропольской

Министерство строительства Самарской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию проблемного объекта, расположенного на ул. Ставропольской/ Запорожской. Об этом ведомство сообщило в Twitter.

Напомним, в октябре появилась информация о том, что ввод в эксплуатацию будет перенесен с сентября на декабрь. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Азаров на встрече с дольщиками. По словам представительницы дольщиков, сроки были перенесены под предлогом ситуации с коронавирусной инфекцией, хотя активные работы на объекте начались якобы только к лету.

Достройкой объекта, который начали возводить еще в 2008 году, занималось ООО "Юниверс-Строй" с 2015 года.