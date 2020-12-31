Минстрой: в 2020 г. из перечня проблемных долевок исключили 17 домов

По итогам работы министерства строительства Самарской области в 2020 г. из перечня проблемных объектов, для строительства которых привлекались денежные средства граждан, исключено 17 домов и удовлетворено 1283 прав требований пострадавших граждан - участников долевого строительства. Информацию об этом ведомство разместило в Twitter.

"Также, по состоянию на 30 декабря, уже были удовлетворены права требования 124 человек, за счет оказания им мер государственной поддержки в виде выплаты денежной компенсации на общую сумму 129 млн рублей, и 24 человека - за счет предоставления им 23 жилых помещений в доме по адресу: г. Самара, ул. Печерская, 25", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в 2020 году советом ППК "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" принято решение о завершении строительства в отношении четырех проблемных объектов, в которых решения ожидал 781 обманутый дольщик.