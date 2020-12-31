Новый 2021-й год самарцы встретят без салюта и массовых гуляний

Салюта и праздника на площади Куйбышева в Новый год-2021 в Самаре не будет - об этом рассказали городские власти в преддверии нового года.

В Самаре в новогоднюю ночь-2021 не будет салюта и массовых народных гуляний на площади Куйбышева. На ней установили елки с медиагирляндами, уникальные фотоинсталляции, ледовые фигуры. Сюда можно приехать, сделать фото, погулять на свежем воздухе.

Музыкального сопровождения и сцены в эту ночь также не будет - это связано с мерами противоэпидемиологической безопасности и желанием не допускать массового скопления народа.

Транспорт в праздничную ночь будет ходить по обычному расписанию, так что гулять по площади лучше в дневное время, а на ночь прогулки не планировать.