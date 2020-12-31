Кремлевская елка ждет всех детей из Самарской области через несколько часов

Кремлевскую елку в этом году "посетят" дети из каждого уголка Самарской губернии. 31 декабря в 19:00 по самарскому времени в эфире федерального телеканала "Карусель" начнется грандиозное волшебное шоу "Пятое время года, или Кто придумал Новый год".

Мюзикл, рожденный на сцене Государственного Кремлевского дворца, войдет в каждый дом в праздничной телеверсии. Такой формат, учитывающий санитарные противоэпидемические ограничения, позволит не подвергать опасности здоровье малышей и их родителей.

Персонажи спектакля совершат увлекательное путешествие с помощью "Времялета" и посетят Политехнический музей, Древний Рим, Италию эпохи Возрождения и Петровскую Россию. Главные герои сказки - Хранитель Праздничных Традиций и Гаджет - разгадают тайны Нового года, познакомятся с культурой его празднования в разных странах и узнают все о пятом времени года.

В представлении задействованы артисты ведущих московских театров и кино, команда сборной России по акробатике, чемпионы мира и Европы по спортивному рок-н-роллу. В этом сезоне Кремлевской елки использованы виртуальные и классические декорации, подготовленные специально для спектакля.

Зрители также увидят новые костюмы, изготовлением которых занимались опытные мастера. Одежда каждого персонажа продумана до мелочей. Наряд Деда Мороза заслуживает отдельного внимания, в нем использованы только натуральные материалы.