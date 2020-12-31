Оперативные службы "РКС-Самара" на связи

В праздничные дни все оперативные службы "РКС-Самара" работают: добывают и очищают воду из Волги и скважин, собирают и очищают стоки. Центральная диспетчерская служба и дежурные бригады в круглосуточном режиме следят за состоянием централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

При обнаружении аварийных ситуаций на уличных сетях водоснабжения и водоотведения жители Самары могут воспользоваться любыми нижеперечисленными способами передачи информации:

- позвонить по телефонам диспетчерской "РКС-Самара": (846) 334-75-12 и 336-86-51,

- скинуть информацию и фото на +7-917-013-70-07 через мессенджеры WhatsApp или Viber.

Вопросы, связанные с оплатой услуг водоснабжения и водоотведения, можно будет решить с 11 января. Колл-центр (846) 207-25-40, виртуальная приемная на сайте samcomsys.ru и электронная почта sbyt@samcomsys.ru уходят на новогодние каникулы с 1 по 10 января 2021 года.

"Обращаем внимание, что аккаунт @sks_rks в сети Twitter с 1 по 10 января работать не будет. Надеемся, что эта информация понадобится как можно меньшему количеству людей! С Новым годом!" - обратились в компании к жителям Самары.