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Общество

В Самарской области появились 13 миллионеров по итогам новогоднего тиража "Русского лото"

САМАРА. 2 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области в первый день наступившего года в лотерею "Русское лото" 13 жителей региона выиграли крупные суммы денег.

Еще 9 участников из области выиграли по 706 577 рублей.

Всего в России миллионером стал 581 участник. Еще 593 участника закрыли все 30 чисел одновременно на 68-м ходу и разделили между собой оставшиеся 419 призов по миллиону. Каждый из них стал обладателем суммы в размере 706 577 рублей.

 

Всего в новогоднем розыгрыше выиграло 11 752 012 билетов. Общая сумма всех выигрышей составила 2 325 358 701 рубль.

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