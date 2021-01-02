В Самарской области появились 13 миллионеров по итогам новогоднего тиража "Русского лото"

В Самарской области в первый день наступившего года в лотерею "Русское лото" 13 жителей региона выиграли крупные суммы денег.

Еще 9 участников из области выиграли по 706 577 рублей.

Всего в России миллионером стал 581 участник. Еще 593 участника закрыли все 30 чисел одновременно на 68-м ходу и разделили между собой оставшиеся 419 призов по миллиону. Каждый из них стал обладателем суммы в размере 706 577 рублей.

Всего в новогоднем розыгрыше выиграло 11 752 012 билетов. Общая сумма всех выигрышей составила 2 325 358 701 рубль.