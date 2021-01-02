В Самарской области прогнозируется теплая погода с небольшими осадками

Первые новогодние дни в регионе будут достаточно комфортными. Ожидается погода преимущественно без осадков. Среднесуточная температура воздуха в большинстве районов будет около нормы. 3 января, при прохождении ложбины циклона с фронтальными разделами, пройдет небольшой, местами умеренный снег. Температурный фон существенно не изменится. Такой характер погоды сохранится до начала следующей недели, сообщает Приволжское УГМС.
В субботу днем, 2 января, облачно с прояснениями. Местами слабый снег, изморозь. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха -5...-10 °C.
В воскресенье, 3 января, ночью облачно. Небольшой снег, местами изморозь. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха -8...-13 °C. Днем облачно. Небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха -2...-7 °C.
В понедельник, 4 января, ночью облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха -6...-11 °C. Днем облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха -1...-6 °C.
Во вторник, 5 января, ночью облачно. Местами небольшой снег. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха -6...-11 °C. Днем облачно. Местами небольшой снег. Ветер юго-западный 5-10 м/с.
Температура воздуха -1...-6 °C.