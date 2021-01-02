В Самарской области прогнозируется теплая погода с небольшими осадками

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Первые новогодние дни в регионе будут достаточно комфортными. Ожидается погода преимущественно без осадков. Среднесуточная температура воздуха в большинстве районов будет около нормы. 3 января, при прохождении ложбины циклона с фронтальными разделами, пройдет небольшой, местами умеренный снег. Температурный фон существенно не изменится. Такой характер погоды сохранится до начала следующей недели, сообщает Приволжское УГМС.