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Общество

Школьница из Новокуйбышевска победила во всероссийском интернет-чемпионате

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 3 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Школьница из Новокуйбышевска Алена Красакова победила во всероссийском онлайн-чемпионате "Изучи интернет — управляй им!", который проводится при поддержке Минпросвещения РФ. Об этом сообщили в региональном министерстве образования и науки.

В соревновании участвовали 21,5 тысячи школьников и студентов. За час игроки выполнили 24 задания. Они были посвящены интернет-культуре, доменным именам и электронной почте.

К состязанию новокуйбышевская школьница готовилась на базе обновленного в рамках нацпроекта "Образование" кабинета технологии. Он оснащен компьютерами, VR-шлемами, оборудованием для занятий по 3D-моделированию.

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