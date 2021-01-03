Школьница из Новокуйбышевска победила во всероссийском интернет-чемпионате

Школьница из Новокуйбышевска Алена Красакова победила во всероссийском онлайн-чемпионате "Изучи интернет — управляй им!", который проводится при поддержке Минпросвещения РФ. Об этом сообщили в региональном министерстве образования и науки.

В соревновании участвовали 21,5 тысячи школьников и студентов. За час игроки выполнили 24 задания. Они были посвящены интернет-культуре, доменным именам и электронной почте.

К состязанию новокуйбышевская школьница готовилась на базе обновленного в рамках нацпроекта "Образование" кабинета технологии. Он оснащен компьютерами, VR-шлемами, оборудованием для занятий по 3D-моделированию.