Ранее судимого тольяттинца подозревают в попытке продать крупную партию наркотиков

Дважды судимый за кражу 26-летний тольяттинец подозревается к покушению на сбыт наркотиков на территории Автозаводского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В полицию поступили сведения, что в квартире подозреваемого могут храниться наркотические вещества. Прибыв по указанному адресу, правоохранители в присутствии понятых обнаружили сверток с порошком. Проведенная экспертиза подтвердила, что в свертке находился мефедрон весом в 42,2 грамма, "что соответствует крупному размеру".

Полицейские выяснили, что подозреваемый официально не работает, а наркотики купил через Интернет, чтобы затем продать, разложив "закладки" по городу.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на сбыт наркотических средств". Сейчас тольяттинец заключен под стражу.