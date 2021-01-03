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Преступления Происшествия

Ранее судимого тольяттинца подозревают в попытке продать крупную партию наркотиков

ТОЛЬЯТТИ. 3 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Дважды судимый за кражу 26-летний тольяттинец подозревается к покушению на сбыт наркотиков на территории Автозаводского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В полицию поступили сведения, что в квартире подозреваемого могут храниться наркотические вещества. Прибыв по указанному адресу, правоохранители в присутствии понятых обнаружили сверток с порошком. Проведенная экспертиза подтвердила, что в свертке находился мефедрон весом в 42,2 грамма, "что соответствует крупному размеру".

Полицейские выяснили, что подозреваемый официально не работает, а наркотики купил через Интернет, чтобы затем продать, разложив "закладки" по городу.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на сбыт наркотических средств". Сейчас тольяттинец заключен под стражу.

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