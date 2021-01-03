В ночь на 3 января в Самаре десятки домов остались без отопления

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В ночь на 3 января, около 01:00, в десятках многоквартирных домов Советского района отключили отопление. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях, проживающие на улицах Запорожская, Победы, Ратнера, пр. Кирова и по другим адресам.