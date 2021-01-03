В ночь на 3 января в Самаре десятки домов остались без отопления

В ночь на 3 января, около 01:00, в десятках многоквартирных домов Советского района отключили отопление. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях, проживающие на улицах Запорожская, Победы, Ратнера, пр. Кирова и по другим адресам.
Около 11:00 в администрации Советского района уточнили, что АО "ПТС" ведет работы по регулировке режима тепловых сетей, подача тепла начнется в течение пары часов.
В 15:30 специалисты АО "ПТС" заявили: "Работы проведены, тепло подаётся без ограничений. Приносим извинения за доставленные неудобства".