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Общество

В ночь на 3 января в Самаре десятки домов остались без отопления

САМАРА. 3 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ночь на 3 января, около 01:00, в десятках многоквартирных домов Советского района отключили отопление. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях, проживающие на улицах Запорожская, Победы, Ратнера, пр. Кирова и по другим адресам.

Около 11:00 в администрации Советского района уточнили, что АО "ПТС" ведет работы по регулировке режима тепловых сетей, подача тепла начнется в течение пары часов.

В 15:30 специалисты АО "ПТС" заявили: "Работы проведены, тепло подаётся без ограничений. Приносим извинения за доставленные неудобства".

 

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