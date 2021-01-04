Сызранец стащил ключи от квартиры соседки и обокрал ее

В полицию Сызрани обратилась 33-летняя женщина, которая сообщила, что из ее квартиры вынесли телевизор, ТВ-приставку и микроволновку. Ущерб она оценила в 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Накануне потерпевшая ушла в гости к соседке и осталась там ночевать, а с утра, вернувшись, обнаружила пропажу. При этом входная дверь оказалась закрыта, но не взломана. Заявительница сообщила правоохранителям, что ключи от жилья принесла с собой в кармане куртки, а утром они оказались на столе у соседки.

Полиция предположила, что к случившемуся причастен мужчина, проживающий вместе с соседкой. В момент посиделок он тоже был в квартире. Выяснилось, что злоумышленник дождался, пока все уснут, взял ключи из куртки соседки и проник к ней домой. Похищенное он сдал в ломбард, "а вырученные деньги потратил на собственные нужды", — отмечается в сообщении.

Сейчас мужчина задержан, возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Ему грозит до шести лет лишения свободы.