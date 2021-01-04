16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сызранец стащил ключи от квартиры соседки и обокрал ее Ранее судимого тольяттинца подозревают в попытке продать крупную партию наркотиков В Самаре перед судом предстанет установщик окон, обманувший пенсионерку Самарчанка предстанет перед судом за ограбление новой знакомой В Самаре будут судить живодера, убившего котенка из-за ссоры с сожительницей

Преступления Происшествия

Сызранец стащил ключи от квартиры соседки и обокрал ее

СЫЗРАНЬ. 4 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 59
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В полицию Сызрани обратилась 33-летняя женщина, которая сообщила, что из ее квартиры вынесли телевизор, ТВ-приставку и микроволновку. Ущерб она оценила в 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Накануне потерпевшая ушла в гости к соседке и осталась там ночевать, а с утра, вернувшись, обнаружила пропажу. При этом входная дверь оказалась закрыта, но не взломана. Заявительница сообщила правоохранителям, что ключи от жилья принесла с собой в кармане куртки, а утром они оказались на столе у соседки.

Полиция предположила, что к случившемуся причастен мужчина, проживающий вместе с соседкой. В момент посиделок он тоже был в квартире. Выяснилось, что злоумышленник дождался, пока все уснут, взял ключи из куртки соседки и проник к ней домой. Похищенное он сдал в ломбард, "а вырученные деньги потратил на собственные нужды", — отмечается в сообщении.

Сейчас мужчина задержан, возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31