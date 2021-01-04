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Общество

В Самаре скончался академик Российской академии космонавтики Владимир Чижухин

САМАРА. 4 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На 82-м году жизни после длительной болезни в Самаре скончался ученый, изобретатель и ветеран космической отрасли, академик РАК Владимир Чижухин. Первыми соболезнования ему выразили сотрудники НОЦ "Инженерия будущего".

Фото: www.facebook.com

"Достижения и заслуги Владимира Николаевича невозможно переоценить. Его работа над созданием ракетоносителя легкого класса на базе Союз 2.1В с возвратом 1-й ступени с помощью воздушно-космической парашютной системы — один из множества примеров его профессионализма, — отмечается в некрологе, составленном Институтом регионального развития. — Для нас Владимир Николаевич всегда являлся авторитетом и важным партнером. Он искренне рассчитывал на возможности научно-образовательного центра. Мы всегда будем помнить и ценить наследие Академика, не забудем его энергии и веры в свое дело, профессионального самоотверженного подхода к делу и его вклад в развитие космической отрасли и развитие НОЦ. Светлая память Владимиру Николаевичу Чижухину".

Владимир Чижухин оказался в числе сотрудников космической отрасли в 1963 году. Он закончил Казанский авиационный институт и по распределению попал в Куйбышев. В Самаре изобретатель трудился над лунным проектом Н1 и спутниками, которые могут дистанционно зондировать Землю. Аппараты, разработанные куйбышевскими учеными, первыми сняли стройку Байкало-Амурской магистрали.

Также Чижухин участвовал в строительстве ракетоносителя на базе "Союз-2.1в", работал в ракетой "Зенит" и двигателем НК-33.

 

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