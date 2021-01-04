К Рождеству в Самарской области не прогнозируется резких дневных похолоданий

В ближайшие дни в Самарской области сохранится облачная снежная погода. В регионе постепенно похолодает, но незначительно, сообщают специалисты Приволжского УГМС.

"В предстоящие дни под влиянием фронтальных разделов погода будет неустойчивой. Пройдет небольшой, местами умеренный снег. Повышенный температурный фон постепенно будет возвращаться к своей климатической норме", — передают синоптики.

Во вторник, 5 января, ночью облачно, местами небольшой снег. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха -4…-9 °C. Днем облачность сохранится. Местами небольшой снег. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха -1…-6 °C.

В среду, 6 января, ночью облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха -8…-13 °C. Местами до -18°C. Днем облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха -5…-10 °C.

В четверг, 7 числа, ночью облачно с прояснениями. Небольшой снег. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха -8…-13 °C. Местами до -18°C. Днем облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха -5…-10 °C.