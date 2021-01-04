16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
К Рождеству в Самарской области не прогнозируется резких дневных похолоданий Коронавирус 4 января в Самарской области: 5 смертей, 298 заболевших В Самаре скончался академик Российской академии космонавтики Владимир Чижухин За некачественную дезинфекцию подъездов в Самаре сотрудников УК и ТСЖ накажут рублем В ночь на 3 января в Самаре десятки домов остались без отопления

Общество

К Рождеству в Самарской области не прогнозируется резких дневных похолоданий

САМАРА. 4 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 49
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В ближайшие дни в Самарской области сохранится облачная снежная погода. В регионе постепенно похолодает, но незначительно, сообщают специалисты Приволжского УГМС.

Фото: pixabay.com

"В предстоящие дни под влиянием фронтальных разделов погода будет неустойчивой. Пройдет небольшой, местами умеренный снег. Повышенный температурный фон постепенно будет возвращаться к своей климатической норме", — передают синоптики.

Во вторник, 5 января, ночью облачно, местами небольшой снег. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха -4…-9 °C. Днем облачность сохранится. Местами небольшой снег. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха -1…-6 °C.

В среду, 6 января, ночью облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха -8…-13 °C. Местами до -18°C. Днем облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха -5…-10 °C.

В четверг, 7 числа, ночью облачно с прояснениями. Небольшой снег. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха -8…-13 °C. Местами до -18°C. Днем облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха -5…-10 °C.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

Проект "Горячий характер Безымянки" в школах Самары

Проект "Горячий характер Безымянки" в школах Самары

Самарцы отметили День города

Самарцы отметили День города

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31