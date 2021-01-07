Олег Кононенко: "Самара тесно связана с историей освоения космоса"

Новогодние каникулы стали космическими для города, где сделали ракету, на которой Юрий Гагарин полетел в космос. Самару украсили инсталляции, посвященные покорению космоса.

В этом году отмечается 60-летие первого полета человека в космос. Для того, чтобы Юрий Гагарин смог облететь вокруг Земли, на куйбышевских предприятиях трудились дни и ночи. В городе помнят заслуги прошлого и гордятся своим настоящим.

На площади имени Куйбышева установлены тематические фотозоны и интерактивные информационные стенды об истории и достижениях отечественной космонавтики. А на главной городской ёлке время от времени появляется изображение старта ракеты-носителя.

Возле стадиона "Самара Арена" создана большая музейно-выставочная зона под открытым небом. Всех приветствует десятиметровая фигура космонавта. Жители и гости города также могут "прогуляться" по Солнечной системе и увидеть внушительных размеров макеты планет. Рядом работают космостанции, где можно узнать интересные факты о космосе и планетах, а также и о тех, кто покорял космос и конструировал космические корабли.

Украсить Самару в этой тематике поручил губернатор Дмитрий Азаров. По словам главы региона, этот год — особый для области.

"Конечно, каждый школьник в Самаре знает, что именно на нашей ракете-носителе Юрий Алексеевич Гагарин совершил свой первый героический полет. До сих пор в мире 80% пилотируемых запусков осуществляется на ракетах самарской сборки. Так что для нас тема освоения космоса — предмет особой гордости", — отметил Дмитрий Азаров.

Герой РФ, лётчик-космонавт РФ Олег Кононенко оценил идею и работу дизайнеров.

"Тема космоса неразрывно связана с техническим прогрессом. Мы не можем не думать, о том, что же готовит нам будущее. Эта тема интригует и заставляет задумываться, являясь благодатной почвой для развития новых дизайнерских концепций. Дизайнеры стадиона "Самара Арена" также вдохновились исследованиями Вселенной. В 2021 году наша страна отмечает 60-летний юбилей первого полёта человека в космос. Самара тесно связана с историей освоения космоса, поэтому не удивительно, что эта тема легла в основу концепции новогоднего оформления последней мили стадиона и других городских локаций. Отличная идея, впечатляющая реализация. Космическая аллея с интересными арт-объектами — не только красивое, но и познавательное пространство для жителей Самары", — поделился мнением Олег Кононенко.