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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самарской области усилен контроль за уборкой снега

САМАРА. 8 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области усилен контроль за работой управляющих организаций, которые обязаны регулярно приводить в порядок придомовые территории, очищать от снега и наледи входные группы, детские площадки и дворовые проезды. Соответствующее распоряжение дал губернатор Дмитрий Азаров.

"Управляющие компании должны регулярно очищать вверенные им территории. Особенно это актуально после снегопада, - комментирует руководитель Госжилинспекции Самарской области Виктория Каткова. - Допустимая высота снежного покрова на кровле — не более 30 сантиметров. Сосульки должны быть сбиты, придомовая территория приведена в порядок. Дорожки должны быть посыпаны песко-соляной смесью или противогололёдным реагентом. Убранный снег и наледь должны быть вывезены или сдвинуты на открытый грунт так, чтобы не мешать проходу или проезду. Песко-соляная смесь или реагент не должны попадать на зелёные насаждения".

По ее словам, за соблюдением требований следят инспекторы ГЖИ: "Рейды проводятся, несмотря на новогодние праздники. Есть график дежурств, и инспекция не прекращает свою работу".

Рейды по проверке очистки от снега и наледи проходят во всех муниципальных образованиях Самарской области. В новогодние и рождественские праздники ГЖИ проверяет не менее 100 многоквартирных домов в день. К нарушителям принимаются меры административного воздействия.

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