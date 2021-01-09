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Общество

У "Самара Арены" работают 2 бесплатных парковки на 1000 мест

САМАРА. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жители областной столицы поделились впечатлениями от посещения Олимпийской деревни возле стадиона "Самара Арена" и высказали сожаление о нехватке парковочных мест около инклюзивного парка в районе 6-го проезда.

Как ответили организаторы, парковка у инклюзивного парка предназначена для обслуживающего спецтранспорта и маломобильных граждан. Для удобства посетителей Олимпийской Деревни около стадиона открыты 2 больших бесплатных парковки — Южная на 800 мест и Восточная на 200 мест.

Для проезда на Южную парковку необходимо с Московского шоссе повернуть на улицу Дальняя (напротив ТЦ "Рента") и проехать до 7-го проезда.

Восточная парковка находится около Агропарка. На нее можно попасть с улицы Арены 2018, если проехать мимо инклюзивного парка и свернуть на 8-й проезд.

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